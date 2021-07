Una piccola Atlantide nel golfo di Manfredonia: Santa Pelagia

per poi tornare in superficie con anfore e monete, ma anche tegole e porzioni di basolato (una tipologia di pavimentazione stradale antica).

Ma come mai un villaggio in questa zona e chi lo costruì?

Nel IV secolo d.C. prese i voti in uno dei due conventi di Siponto la matrona di nobili origini Pelagia che ne diventò la superiora rimanendo qui per ben 52 anni. Morì alla veneranda età di 84 anni, in odore di santità, come racconta Universi, e pare avesse anche il dono della profezia.