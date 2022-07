Collegamento Manfredonia Tremiti: Pro Loco attiva supporto biglietteria

Manfredonia (Fg), 28 luglio 2022 – Da oggi attivo il servizio di supporto biglietteria (sia on line che off line) per i residenti e i turisti interessati a visitare le meravigliose isole Tremiti con partenza direttamente da Manfredonia.

A svolgere il servizio sarà la Gargano Metrò Marine, con la motonave Elia Jet in partenza tutti i giorni alle ore 07,30 e ritorno alle ore 19,45 con imbarco al molo di ponente.

I biglietti sono acquistabili esclusivamente dal sito www.garganodamare.it.

Tutti coloro che fossero interessati ad ottenere maggiori informazioni ed essere guidati all’acquisto dei ticket potranno rivolgersi direttamente presso l’info point della Pro Loco ubicato in 𝗩𝗶𝗮 𝗠𝗮𝗱𝗱𝗮𝗹𝗲𝗻𝗮, 𝟵𝟵 la mattina dalle ore 9,30 alle 12,30 e il pomeriggio dalle 17,00 alle 21,00. 𝐈𝐧𝐟𝐨 𝐭𝐞𝐥 𝟎𝟖𝟖𝟒 𝟗𝟑𝟖𝟐𝟏𝟖.

Nella nostra sede troverete personale preparato e qualificato a fornire informazioni turistiche di ogni genere e supporto agli acquisti dei ticket viaggio per le Isole Tremiti.

“𝑁𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑚𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎’ 𝑑𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑔𝑙𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜, 𝑐ℎ𝑒 𝑙’𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑃𝑟𝑜 𝐿𝑜𝑐𝑜 𝑑𝑖 𝑀𝑎𝑛𝑓𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑖𝑎 𝑠𝑣𝑜𝑙𝑔𝑒 𝑜𝑟𝑚𝑎𝑖 𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑛𝑖, 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙’𝐴𝑇𝐼 𝐺𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑜 𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜’ 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑛𝑒, 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘻𝘪𝘰 𝘥𝘪 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘰, 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑖𝑟𝑒 𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑖 𝑠𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡𝑖 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨 𝑑𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑒 𝑔𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑜𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑏𝑖𝑔𝑙𝑖𝑒𝑡𝑡𝑖 – dichiara 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐒𝐜𝐡𝐢𝐚𝐯𝐨𝐧𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐏𝐫𝐨 𝐋𝐨𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚”.

“𝐿𝑎 𝑠𝑖𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜 𝐿𝑜𝑐𝑜 𝑑𝑖 𝑀𝑎𝑛𝑓𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑖𝑎, 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎a’ 𝑒 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑧𝑖𝑜𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜, 𝑎 𝑡𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑡𝑢𝑖𝑡𝑜, 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑑𝑒 𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜, 𝑐𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑟𝑎’ 𝑑𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑖𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑖 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒 𝑒 𝑑𝑖 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡𝑖 𝑢𝑛’𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑎 𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎, 𝑝𝑒𝑟 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑝𝑖𝑢’ 𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜, dichiara 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐏𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐩𝐞 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐀. 𝐆𝐚𝐥𝐥𝐢 & 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐜𝐚𝐩𝐨𝐠𝐫𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐝𝐢 𝐀𝐓𝐈 𝐆𝐚𝐫𝐠𝐚𝐧𝐨 𝐌𝐞𝐭𝐫𝐨’ 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧𝐞 che svolgerà il servizio con la motonave 𝗘𝗹𝗶𝗮 𝗝𝗲𝘁.