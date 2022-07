Foggia, mamma e figlia costrette a dormire su una panchina ai giardini

FOGGIA, 28/07/2022 – “Succede anche questo a Foggia: una mamma insieme alla figlia dormono da circa una settimana su una panchina ai giardini di Via V. Lanza”.

Lo riporta Antonio sui sociale aggiunge: “Istituzioni assenti, caritas manco l’ombra e organi per il sostegno alimentari zero, l’unica figura a preuccuparsi delle povere donne è il titolare di un bar che da diverse sere gli dona qualcosa da mangiare e da bere oltre a metterle a disposizione i servizi igienici ed altro”. E conclude: “Altra storia che finirà ad essere archiviata. Intanto i nostri politici hanno già acceso i motori per le votazioni. Ma andate a ca….!!!”