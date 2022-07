Frizioni con la segreteria, evento Malgioglio, Rotice replica: “Ecco la verità, ho un’idea su chi ‘imbecca’ un giornale”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 28 luglio 2022. Replica del sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice, in seguito a un odierno articolo de L’Immediato, dal titolo “Tira una brutta aria in casa Rotice, la segretaria comunale va via. Ombre anche sul “Malgioglio day””.

L’ARTICOLO DE L’IMMEDIATO, 28 luglio 2022 (non integrale). “Frizioni insanabili tra la segretaria generale del Comune di Manfredonia Giuliana Galantino e l’entourage del sindaco Gianni Rotice. Ci sarebbe questo alla base della decisione della professionista di dimettersi dall’incarico dopo appena sei mesi. Galantino, 63enne di Trani, ricopre lo stesso ruolo anche a Monte Sant’Angelo e Mattinata dove è stimatissima tanto che i rispettivi sindaci non avrebbero alcuna intenzione di perderla”.

“A Manfredonia, invece, qualcosa è andato storto. La segretaria generale dimissionaria sarebbe entrata in contrasto con alcuni componenti dello staff del primo cittadino. Il rischio di infiltrazioni criminali e i recenti articoli de l’Immediato avrebbero acceso una spia a Palazzo di Città, già sciolto per mafia nell’ottobre del 2019. Tutte questioni che avrebbero allarmato la stessa Galantino, con le valigie in mano dopo pochi mesi dall’insediamento”.

“La professionista avrebbe chiesto espressamente di risolvere anticipatamente il rapporto con il Comune in quanto si sarebbe esaurito il rapporto di fiducia tra le parti. Inutili tutti i tentativi di trovare una soluzione alla crisi. E in riva al golfo già trapelano indiscrezioni sul possibile successore: Rotice e Pecorella (membro dello staff di “esperti” del sindaco) avrebbero chiesto di riesaminare il punteggio di Maricarmen Distante – già a capo del settore Economico-Finanziario – per ammetterla come dirigente al concorso”.

“Curiosità: l’avvocato di Rotice è Giovanni Bisceglia marito della Distante e componente dello studio legale di Gaetano Prencipe, leader dell’opposizione in Consiglio comunale ed ex candidato sindaco del centrosinistra. Un’altra situazione quantomeno inopportuna”.

“Prencipe è infatti l’avvocato storico dell’attuale primo cittadino e il suo impegno in minoranza sembra anche piuttosto fiacco”.

“Ma torniamo a Galantino: oltre ai casi scottanti che minerebbero la limpidezza dell’ente, ci sarebbero alcune questioni più recenti come gli eventi del carnevale estivo, la classica goccia che fa traboccare il vaso. Sta facendo discutere la serata con Cristiano Malgioglio sulla quale non ci sarebbe ancora traccia in determine e autorizzazioni, soprattutto relative alle norme di sicurezza e nonostante una piazza piena di forze di polizia. A riguardo si attende di conoscere dalle autorità competenti quali siano state le procedure espletate per l’organizzazione dello show (….)”.

LA REPLICA DEL SINDACO DI MANFREDONIA, GIANNI ROTICE: “E’ ora di intervenire in modo forte e trasparente su alcune notizie che circolano quasi ad orologeria, in modo non veritiero e diffamatorio”, dice inizialmente il sindaco.

“Per lo spettacolo di Malgioglio: è una manifestazione organizzata dal Comune di Manfredonia, rispettosa di tutte le normative di legge, in primis tutti i piani di sicurezza sono stati trasmessi in Questura a Foggia. Perciò le notizie riportate non sono chiare. Dietro queste notizie, dietro un giornale c’è forse qualcuno. Queste notizie arrivano dopo alcuni interventi in Consiglio comunale e richiesta di accessi agli atti da parte di alcuni consiglieri comunali”.

ULTERIORE VIDEO DOPO ALCUNE ORE

“Per il segretario generale: questa è la verità (vedi video,ndr) “.