In ricordo di Francesco Piemontese, rinomato sarto a Milano

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 28 luglio 2022. Nella notte del 1 luglio 2022 si spegneva, nel pianto sommesso della sua amatissima consorte, gentilissima Signora Elena, delle sue figlie e nipoti e famigliari tutti, si spegneva serenamente il rinomato sarto FRANCESCO PIEMONTESE, all’età di 91 anni, dopo lunga malattia, sopportata peraltro con cristiana rassegnazione. Persona di animo nobile, schiva, silenziosa, molto garbata, che con la modestia riusciva a cucirsi “l’abito” della persona misurata, ponderata, franca, leale e benevola verso tutti.

Ancora ragazzetto, dopo aver appreso i primi rudimenti del taglio e del cucito presso le sartoria sipontina di Angelo Curri (detto “Churchill”), e in quella di Del Nobile, messosi già in proprio, all’età di 19 anni, nel 1950, con la classica valigia di cartone, come tanti nostri emigranti, partiva per Milano, ancora tutta da ridisegnare, dopo i tragici eventi bellici, quando Francesco, giovane assai discreto, ma con le idee chiare: quelle di poter verificare il valore e l’efficacia delle sue illuminanti e brillanti, originali trovate della sua concezione di sarto stilista, capace di imprimere plasticità e morbidezza artistica alla sue personalissime creazioni nelle varie insidie e difficili anatomie da addomesticare alle intenzioni dell’arte sartoriale. E vincere così le impervie conformazioni anatomiche con geniali illuminazioni del taglio e del cucito creativo delle sue giacche, dei suoi abiti, resi unici, ammirati, che ne facevamo degli indossatori modelli da imitare, e non riuscirvi, perché le magie di Franco erano innumerevoli, e si ricreavano e si esaltavano, in una sfida avvincente, davanti alle imperfezioni fisiche dell’età avanzante, e a quelle che si formano e si prefigurano allo sfiorire di giovinezza, o connaturate sin dal crescere in evoluzioni fortuite.

Tante le molte conformazioni anatomiche con le più svariate difficoltà con le quali misurarsi. Ma Francesco, geniale in Arte, dopo aver preso le misure dei suoi clienti della “Milano bene”, per ognuno di essi si disegnava e prefigurava, nel suo schivo, attento silenzio creativo, le difficoltà e le trappole del taglio e della cucitura dell’abito, nelle sue attaccature, osservati e studiati, quasi contemplati, sin dal primo nascere del taglio, diversificato da cliente a cliente, con accorgimenti di cucito originale, in armoniosa conformazione di linearità e morbidezze, che lasciava l’indossatore nel suo pieno agio di vestibilità mirabile, capace di prendersi il centro dell’attenzione, in ammirazione generale.

Tal come rendere l’indossatore “barone” di eleganza stilistica nel suo incedere, prevalente nel suo rapportarsi con gli altri, in ammirazione dell’abito, anatomicamente ben tagliato, magistralmente poi cucito nelle sue attaccature, per farne opera d’arte.

E solo di arte, le composizioni sartoriali di Franco Piemontese, sempre teso a vincere le impervietà e le complicazioni, che puntualmente si presentavano in ognuno di essi e che doveva renderlo unico, quasi avesse in mira le proporzioni e le misure dell’anatomia per quella flessuosità e armonicità, evocanti ammalianti estetiche di naturalezza. Lungimiranze altamente stilistiche, quelle di Franco, eccellente sarto sipontino, che ha onorato e dato lustro alla sua Manfredonia con il lavoro e l’Arte, che coltivava nei suoi silenzi di fantasie creative, nelle sue schivate di onori e di notorietà pubblica, nelle sue pudiche modestie, sentendosi succube devoto del taglio e del cucito straordinario, sempre pronti a propinare sfide, e Francesco superarle e vincerle, in empito creativo, con il suo ingegno altamente perfezionista, genialmente illuminante nel contrastare le insidie delle molteplici svariate anatomie, da asservirle al “bel vestire”, in eleganze finemente assai armoniose. Tra i premi più prestigiosi ricordiamo qui la medaglia d’oro facente capo alla “Unione Artigiani della Provincia di Milano” e l’ago d’oro al Gran Premio “Forbici d’Oro 1960” della “Fondazione Maestrelli” (Cesare Tosi – Al più giovane concorrente meritevole).