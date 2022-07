La provincia di Foggia a Venezia con “Ti mangio il cuore“ e “Padre Pio”

FOGGIA, 28/07/2022 – La provincia di Foggia, Apulia Film Commission e Regione Puglia protagonisti al Festival di Venezia. Anche il film “Padre Pio” di Abel Ferrara, dopo “Ti mangio il cuore “di Pippo Mezzapesa (girato in provincia di Foggia e in concorso nella sezione Orizzonti), sarà presente alla 79^ edizione del Festival di Venezia, in concorso alle Giornate degli Autori.