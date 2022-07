Manfredonia, il cane Charlie è guarito. Un pastore possibile responsabile

MANFREDONIA (FOGGIA), 28/07/2022 – Ricordiamo tutti la vicenda del piccolo cane Charlie a inizio mese era uscito dal cancello della sua casa a Manfredonia insieme ad un altro cane per una piccola fuga per esplorare i dintorni ma purtroppo era finito nelle grinfie di un bruto che lo aveva ferito a colpi di zappa sulla testa e nella mascella sinistra mettendo a repentaglio la sua vita.

Il cane che appena un anno prima era stato adottato da un canile della zona era rientrato a casa verso le 9 del mattino tutto ricoperto di sangue ed immediatamente i padroni lo hanno affidato alle cure delle clinica veterinaria del dottor Salvatore Taronna che lo ha sottoposto a cure precise ed efficaci. Nel frattempo che Charlie imboccava la via della guarigione le indagini prendevano forma indicando in un pastore della zona il responsabile del ferimento in quanto il cane aveva seguito il gregge che stava passando nella zona probabilmente dando fastidio alle pecore e quindi innescando la criminale reazione del pastore.

Ora mentre sulle indagini in corso gli inquirenti hanno la bocca cucita ma si sa che sono a buon punto e che sono stati eseguiti nei giorni scorsi degli interrogatori di persone informate sui fatti, arriva la bellissima notizia che il cane si è completamente rimesso e che è tornato a casa sua, notizia comunicata dal veterinario dottor Salvatore Taronna all’AIDAA Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che sulla testa del responsabile ha stanziato una taglia di 3000 euro.