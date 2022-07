Manfredonia. L’incubo di R.: “Di notte strani rumori, poi il furto. Ora ho timore e sono in casa con una minore”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 28 luglio 2022. “E’ successo due volte, qualche settimana fa. Di notte sentivo degli strani rumori. Poi, in due pomeriggi sono stati presi dei soldi in casa. Non so se ero presente o meno durante l’ingresso di quest’uomo. Circa 400 euro, in due volte. Di domenica, e in un altro giorno. Ho una minore in casa, ho paura. Ho trovato dei segni vicino alla finestra, ora chiudo tutto, ma sono in ansia“.

Così una donna di Manfredonia a StatoQuotidiano.it, dopo aver presentato una denuncia alle forze dell’ordine, in seguito a due episodi di furto avvenuti nella propria abitazione ad opera di ignoti.

“Spero di ricevere la giusta protezione, spero che questa persona venga presto consegnata alla giustizia”.

Indagini in corso. Nell’immagine allegata il presunto responsabile dei fatti, come emerso da un frame di un filmato.