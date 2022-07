Manutenzione strade, “Strada Facendo”: “Grosse fesserie per prendersi i meriti”

La verità. Con Delibera di Giunta n. 14 dell’8 febbraio 2022 sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnica ed economica e avvio del procedimento per la richiesta di finanziamento del bando “Strada per Strada”, con una gran mole di elaborati tecnici ed economici elaborati dall’Assessorato ai Lavori Pubblici guidato dall’Avv. Angelo Salvemini.

Correttezza ed onestà intellettuale, che loro tanto invocano, cercasi. Certamente va dato merito alla Regione Puglia per aver ideato e stanziato risorse per una delle criticità maggiori per i Comuni, ovvero la manutenzione della viabilità, ma omettere tutto il lavoro dall’amministrazione Rotice e necessario all’arrivo dell’assegnazione del finanziamento è a dir poco scandaloso.

Così come la querelle sul finanziamento del Carnevale. Se non fosse stato presentato un valido progetto dall’amministrazione il finanziamento non sarebbe stato di certo assegnato. Cosa non da poco e non di secondo piano.