Michele Fiale: “La mia gara più dura ad Asolo. La passione per il podismo? Ecco come è nata” (VIDEO)

Manfredonia 28 luglio 2022. Michele Fiale, fisico da "gazzella" ed una grande passione per lo sport nello specifico la corsa.

Da oltre un ventennio, percorre, allenandosi almeno tre volte a settimana, le strade cittadine e quelle extraurbane, per tenersi in forma ma soprattutto per gareggiare nelle competizioni più importanti che si organizzano sul territorio della nostra penisola. Grande corridore unitamente a Filippo Castriotta, Nicola Ciuffreda, Mimmo D’Ascanio, delle 100km più dure di Italia, tra cui l ultima impegnativa di Asolo.

Alimentazione perfetta, allenamenti duri, con un unico obiettivo: migliorare la proprie performance e tenere alto il nome dell’atletica sipontina.

di Antonio Castriotta