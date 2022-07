Procuratore Vaccaro: “Mai pensato di candidarmi a Sindaco di Foggia”

FOGGIA, 28/07/2022 – “Con stupore leggo su alcuni organi di stampa della proposta, che mi sarebbe stata fatta, di una candidatura a Sindaco di Foggia e del fatto che io ne sarei stato tentato o ci starei pensando. Nulla di più infondato.

Nessuno mai mi ha proposto tale candidatura e, se fosse avvenuto, avrei immediatamente, senza necessità di rifletterci su e senza possibilità di ripensamenti, rifiutato la proposta. Non ho mai pensato di dedicarmi alla politica, a qualsiasi livello, centrale e locale. È mia ferma intenzione continuare a fare il magistrato fino alla pensione e poi, dopo aver speso una vita in quella professione, ritirarmi a vita privata. La politica, anche a livello di amministrazione locale, non è stata mai tra le prospettive della mia vita.

Auspico per l’avvenire che, prima di pubblicare notizie che riguardano chi svolge nella comunità un ruolo di rilievo pubblico, l’interessato sia interpellato in modo da evitare, nell’interesse di tutti, la pubblicazione di notizie destituite di ogni fondamento”.

Lo riporta Ludovico Vaccaro, Procuratore della Repubblica di Foggia.