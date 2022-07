Progetto serio e piazza importante: il Manfredonia Calcio punta alla serie D

StatoQuotidiano.it Manfredonia, 28 Luglio 2022. Si è tenuta, ieri pomeriggio, la conferenza stampa del Manfredonia Calcio 1932 in un noto bar cittadino davanti anche ad un nutrito gruppo di tifosi della Gradinata Est. A fare gli onori di casa il presidente Giuseppe Di Benedetto che introdotto tutta la struttura e lo staff del Manfredonia Calcio 1932, a partire dal nuovo allenatore De Candia, il direttore sportivo Moscelli, il direttore generale Vitulano , il dirigente Collicelli e Nicola De Santis, collaboratore tecnico.

“Un passo indietro per prendere la rincorsa“, così mister Pasquale De Candia ha esordito. Il neo tecnico biancoceleste dopo aver ringraziato la società tutta, ha rimarcato la serietà del progetto del sodalizio sipontino che ha centrato tutte le prime scelte sul mercato e l’ambizione personale e di tutto l’ambiente, rivelando che per i moduli, che adotterà in campionato, sarà fondamentale il lavoro sul campo. Moscelli ha evidenziato l’ importanza della piazza che merita altri palcoscenici, con relativi stimoli e responsabilità. Si lavora per l’allestimento di una squadra di prima fascia e ha promesso impegno e cura dei dettagli. Vitulano, dal canto suo, ha ricordato i suoi trascorsi nel mondo giovanile del Manfredonia e l’entusiasmo per il coinvolgimento nel progetto che si spera vincente.

Collicelli ha, invece, colto l’occasione per fare chiarezza sui problemi di natura tecnica, concernenti lo smaltimento del Miramare ma garantendo che lo stadio sarà pronto per la prima di campionato. Ufficializzata la figura del nuovo team manager che sarà l’avv. Antonio Crudele, a cui sono seguiti i saluti istituzionali del sindaco ing. Gianni Rotice.

La squadra si allenerà a partire dal 7 agosto (70% della rosa) fino al 13 p.v a Trani, per poi riprendere dal 17 agosto al 30 agosto in quel di San Giovanni Rotondo. Intanto, oggi e venerdì 29 luglio, si terrà a Foggia (campo ex Figc) lo stage per gli under 2003-2004, per la valutazione di eventuali elementi funzionali all’organico e a cui seguirà nei prossimi giorni l’ apertura della campagna abbonamenti. Si lavora, inoltre, anche ad un programma di amichevoli precampionato.

Fotogallery: Antonio Troiano

A cura di Antonio Monaco. Manfredonia, 28 Luglio 2022.