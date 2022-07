“Rogo a Cerignola con ecoballe provenienti anche da Roma”

FOGGIA, 28/07/2022 – “Apprendiamo dagli organi di stampa che sarebbe in corso una vera e propria ‘aggressione’ di natura ecologica ai danni della Puglia con rifiuti giunti in Capitanata dalla Campania e, con ogni probabilità, anche da Roma.

Resti di ecoballe provenienti dalla Capitale sarebbero infatti stati rinvenuti in occasione di un vasto rogo – di chiara origine dolosa – divampato giorni fa nell’agro di Cerignola, cittadina del foggiano particolarmente vessata negli ultimi anni da un incessante e preoccupante traffico illecito di rifiuti.

Roma Capitale e, più in generale, la Regione Lazio, non possono e non devono restare spettatori passivi di un business criminale che sta mettendo a repentaglio la salute di tanti cittadini innocenti. A tal proposito, chiediamo al presidente Zingaretti di porre maggiore attenzione sulla vicenda in oggetto e di vigilare con maggior impegno su un ciclo dei rifiuti oramai allo sbando e sempre più preda di criminali senza scrupoli”.

Lo dichiara, in una nota, il vicepresidente della Commissione Ambiente e consigliere capitolino M5S Daniele Diaco.