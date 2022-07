San Giovanni Rotondo, ucciso il cane Galak: accompagnava i fedeli

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 28/07/2022 – “Il paese di Padre Pio che purtroppo non ha fermato la mano omicida che ha ucciso il povero Galak! Sono giorni di inferno per i nostri fratelli animali.

La mano dell’uomo sembra autorizzata a fare tutto ciò! Io penso di aver capito il perché e ora ve lo spiego. Si urla per altre leggi per tutelarli, ma molti urlano senza sapere che le leggi esistono, ma spesso i magistrati non le applicano. Diciamo che viene usato lo stesso modus operandi che viene usato su chi strappa la vita ad un essere umano.

Noi tutti sappiamo che gli animali sono degli esseri senzienti e come noi soffrono fisicamente e psicologicamente, ma chi compie tale atto non lo sa’! Non voglio usare la solita frase “buon ponte”, perché sicuramente Galak quel ponte di sicuro non lo voleva passare e lui come tanti altri animali meritava di vivere! A te che hai compiuto ciò ti auguro tutto il brutto di questo mondo!”

Lo riporta la pagina Guerrieri con la Coda.