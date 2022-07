San Nicandro Garganico, bar distrutto da una bomba. “Ecco una raccolta fondi per ricostruirlo”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 28 luglio 2022. “Nonostante siano innegabili le difficoltà che si incontrano nel fare impresa nel nostro territorio, si confida nell’aiuto di voi tutti per ripartire e dare inizio alle attività di ricostruzione di questo avamposto del Gargano”.

Su GoFundMe è partita, da San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, una campagna per ricostruire il “Bar del Cacciatore”.

“Nella notte del 18 Giugno scorso – si legge – lo storico bar sulla statale Garganica è stato completamente distrutto da un violento attentato dinamitardo da parte di ignoti”.

“Un improvviso boato ha rotto il silenzio di una calda notte d’estate e in pochi istanti – racconta l’organizzatore – Antonio Solimando, l’attività è stata spazzata via insieme ai sacrifici di una vita di lavoro, lasciando numerose famiglie prive di occupazione”.

“Sparisce così, fragorosamente – prosegue – un pezzo della nostra storia, un ricordo della nostra giovinezza, un punto di riferimento per la popolazione garganica, per i numerosi pendolari e per le migliaia di turisti che affollano la nostra bella terra”.

La raccolta fondi ha già avuto decine di donazioni ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/bsc74-ricostruzione-bar-del-cacciatore