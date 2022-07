Si introduce in casa della ex nonostante divieto: arrestato sanseverese

Foggia, 28 luglio 2022, (Foggiasera.it) – Si introduce nell’abitazione della ex convivente a Campomarino nonostante il provvedimento di allontanamento del Gip del Tribunale di Larino (Campobasso) per maltrattamenti in famiglia e viene nuovamente arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato. Protagonista della vicenda, un uomo di 48 anni di San Severo (Foggia) dimorante nel centro rivierasco.

Il quarantottenne, già noto alle forze dell’ordine, è riuscito ad intrufolarsi nell’appartamento della donna utilizzando delle copie di chiavi. Immediata la richiesta di intervento della ex al 112 con l’arrivo di una pattuglia in zona che ha sorpreso nella residenza il pugliese nuovamente tratto in arresto e confinato ai domiciliari. Il Gip del Tribunale di Larino (Campobasso) ha convalidato il provvedimento rimettendo in libertà l’uomo che, però, tre giorni più tardi è stato nuovamente tratto in arresto sulla base di ulteriori accertamenti svolti dai militari in relazione alla sua pericolosità e alle esigenze cautelari emerse a suo carico.

L’intervento dei Carabinieri ha permesso di rompere la catena di violenza che caratterizza i reati commessi all’interno delle mura domestiche evitando più gravi conseguenze. (Foggiasera.it)