Sogno promozione per Di Benedetto, ma mistero sulle quote: “Chi vi dice che non sia già stato fatto”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 28 luglio 2022. Sogno promozione, decisione negli investimenti ma anche mistero sulle quote nella società. Nella rinascimentale cornice della caffetteria “Bramanthe” di Manfredonia, si è tenuta ieri, la conferenza stampa di presentazione dei dirigenti della prossima stagione calcistica del Manfredonia Calcio 1932.

Fari puntati sul neo Presidente Giuseppe Di Benedetto, ufficializzato circa un mese fa dal dimissionario Michele D’Alba, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso lo stadio “Miramare”.

I tifosi sognano ad occhi aperti e d’altronde chi non lo farebbe, considerando gli ingenti investimenti dallo stesso effettuati, in un biennio, prima con l’Audace Barletta, guida Franco Cinque culminata nella prima stagione con la finalissima contro il Matino e poi con la Di Benedetto Trinitapoli.

Voci di popolo, ancor prima che vi fosse l’interesse per il Manfredonia Calcio lo vedevano trasferito, con il suo omonimo titolo, in quel di Trani, città mediaticamente per visibilità e pubblico più interessante rispetto a Trinitapoli ma l’operazione non si è concretizzata o meglio il titolo è stato rilevato dalla Vigor Trani del presidente Mauro Lanza che disputerà il massimo campionato regionale.

Inutile ribadire quanto sia del tutto notorio, ossia la qualità dei dirigenti che faranno parte dell’organico del Manfredonia Calcio, ossia il vincente mister Pasquale De Candia, il suo secondo Nicola De Santis, il Ds Fabio Moscelli, tutti assunti per allestire uno “squadrone”.

Unico rimasto della vecchia scuderia, Benny Cicerelli. E gli altri sipontini che tanta abnegazione e fedeltà hanno dato alla causa del Donia, ripartendo, quattro anni fa, dalla Prima Categoria, giusto per esemplificare il bomber Trotta, come mai non sarebbero stati confermati? Risposta secca: “Non avrebbero saputo aspettare”.

I lavori per il rifacimento del manto erboso dovrebbero riprendere a breve, con la precisazione del Presidente della società “Manfredonia Miramare” che il terreno di gioco sarà pronto per la prima di campionato. A proposito della predetta società, gestirà l’impianto di gioco, la scuola calcio ed il settore giovanile.

In sostanza, due gestioni separate, quella della prima squadra a guida Di Benedetto e l’altra affidata ad Iraldo Collicelli, sperando sempre che il cordone ombelicale che da sempre collegava la prima squadra con il settore giovanile resti sempre molto saldo.

Ufficializzato il bomber Vito Morra, ogni giorno verranno comunicati gli altri acquisti, giocatori ovviamente di ottimo livello tecnico per assecondare le richieste del Mister.

Non è il caso di fare i conti in tasca ma chi segue il calcio, sa bene che trattasi di una campagna acquisti sontuosa a cui naturalmente corrisponderà un grande investimento economico, necessario per raggiungere l’obiettivo dichiarato: vincere il campionato.

Visto gli ingenti investimenti, la domanda è nata spontanea: “ E’ plausibile un suo ingresso futuro in società con l’acquisto di quote societarie, come la logica vorrebbe, per chi effettua personalmente investimenti così importanti? Risposta al momento sviata: “Oggi siamo qui a parlare dello staff e della scelta dei giocatori, chi vi dice che non sia già stato fatto, al momento dobbiamo preoccuparci solo di vincere e prima di fare un passo mi devo assicurare di non sprofondare e prendere le precauzioni del caso”.

Non ci resta che attendere la ufficializzazione dell’intero organico che inizierà ad allenarsi, inizialmente nell’impianto di calcio di Trani Capirro per poi trasfersi in ritiro, subito dopo ferragosto, a San Giovanni Rotondo.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 28 luglio 2022.