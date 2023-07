Asd Sporting Apricena, possibile ripescaggio nel campionato di promozione

FOGGIA – Nel decennale della fondazione dell’Asd Sporting Apricena potrebbe concretizzarsi a giorni il ripescaggio della società calcistica nel campionato di promozione Pugliese. Una possibilità molto concreta come evidenziato dal Presidente Nino Leggeri, intervistato dalla giornalista Veronica Buono, soprattutto per l’ottimo campionato di prima categoria, disputato nella scorsa stagione come protagonista che ha visto la squadra disputare la fase dei playoff.

L’elemento di novità è la nascita di una proficua sinergia con Il gruppo sportivo Apocalisse di San Severo, una collaborazione fortemente voluta dallo Sporting e dal suo Direttore Sportivo, il Sipontino Pasquale Coccia.

Dello stesso avviso Daniele Pazienza, dirigente della rinomata società Apocalisse. Una società, ad onor del vero, che opera nel mondo del calcio da 40 anni, con un settore giovanile e scuola calcio, fucina di generazione di talenti. Il fine principale, come evidenziato Nell’intervista, è sempre stato quello di promuovere lo sport più bello del mondo, quindi il calcio, sottraendo alla strada e quindi a pericolose devianze, giovani leve.

A quasi due mesi dall’inizio della nuova stagione calcistica, lo Sporting di rifà il look con questa importante collaborazione aspettando la ciliegina sulla torta:il ripescaggio nel campionato regionale di promozione per continuare il progetto ambizioso di valorizzazione dei giovani locali e del territorio, grazie ad una dirigenza appassionata e competente.

A cura di Antonio Castriotta