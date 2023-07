Caso Giulia De Lellis: polemica sul web per il viaggio in Israele

ROMA – I suoi oltre 5 milioni di follower non bastano per tutelare Giulia De Lellis dalle polemiche. Negli ultimi giorni, l’influencer è stata bersaglio di numerose critiche per la sua ultima vacanza con il compagno Carlo Beretta. I due sono volati in Israele, e dopo aver documentato il viaggio sui social, entrambi sono finiti nell’occhio del ciclone. Ma cosa è successo?

GIULIA DE LELLIS E IL VIAGGIO IN ISRAELE

Giulia De Lellis ha condiviso su Instagram alcuni momenti del suo viaggi in Israele con Carlo Beretta. A spiccare su tutto, una foto con Isaac Herzog, il Capo dello Stato, e il racconto di una giornata di addestramento con l’IDF (Israel Occupation Force), l’esercito di difesa.

Moltissimi utenti hanno risposto attaccato duramente Giulia De Lellis, accusandola di ‘sponsorizzare’ “la dittatura fascista israeliana” e un esercito che “ammazza anche bambini”. In particolare, è diventato virale il video di Karem From Haifa, content creator che ha riassunto in modo molto esplicativo il perché della polemica.

LA RISPOSTA DI GIULIA DE LELLIS

Una follower di Giulia ha scritto in un messaggio privato il suo disappunto per quanto mostrato. La risposta dell’influencer, però, ha alimentato le polemiche, facendo il giro del web.

“Ogni cultura diversa dalla nostra ci dona ricchezza intellettuale. Non capisco perché io non possa visitare questo posto pieno di storia e posti incantevoli senza togliere nulla a nessuno, senza incitare odio o dar fastidio al prossimo”.

