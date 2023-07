Manfredonia, compie trent’anni il Premio Argos Hippium

Per festeggiare il 30esimo compleanno del Premio, dal 20 al 26 luglio nel chiostro del Comune l’Amministrazione comunale ha ospitato ‘𝐀𝐫𝐠𝐨𝐬, 𝐢𝐥 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐨 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐟𝐨𝐭𝐨 𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐢 𝐝𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐥𝐞’, una mostra curata da Paolo Riccardi e dall’Archivio Argos, fortemente da me voluta e che ha visto la collaborazione di Giuseppe Basta (Vicesindaco e Assessore alla Cultura) e Mary Fabrizio (Consigliere comunale con delega ai Grandi Eventi). Un doveroso piccolo omaggio a chi, come l’amico Lino, affetto da “Sipontite acuta” come me, ogni anno dà tutto sé stesso per dare lustro a questo meraviglioso luogo del cuore a cui siamo indissolubilmente legati.