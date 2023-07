Mattinata. “Le persone libere sono con Sergio Cosacchi”

MATTINATA (FOGGIA) – “Sergio Cosacchi è un operatore commerciale di Mattinata e sta manifestando, da circa un mese, il suo dissenso ad un provvedimento amministrativo, che ha istituito la zona a traffico limitato. Questo atto amministrativo incide, a suo parere, negativamente sull’economia della piccola città, perché vieta la circolazione della gente lungo le vie indicate nel provvedimento.

Se questa è la condizione, perché gli amministratori non ascoltano le esigenze degli operatori economici? Le città andrebbero governate coinvolgendo la gente nei processi amministrativi. Dove tanto non accade, li non c’è democrazia. Conoscendo la “nuova” razza politica dei comuni, noto, nei municipi …, lo stesso stile arrogante e autoritario.