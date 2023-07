Procuratore Rossi: “Mafia non esiste a Foggia? Su un giornale c’è dissuasione. Pericoloso a livello culturale”

Roma – Lo scorso 26 luglio 2023, presso l’Aula del V piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha svolto l’audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Roberto Rossi.

“Chiedo che la Commissione spinga per continuare a mantenere questa alleanza istituzionale che lavora molto bene all’interno della criminalità pugliese, in particolare quella foggiana. Alleanza istituzionale con i Prefetti che si sono susseguiti in maniera unitaria fino ad ora, senza modifiche, ed è importante. Non è facile anche perché sul territorio ci sono fibrillazioni, ci sono situazioni, inutile dire, che sono naturali. Nel momento in cui si va a impattare su un territorio che è abituato a fare così, è chiaro che questo sta provocando delle fibrillazioni. C’è un giornale che è finanziato da un imprenditore (..) che sta giocando una partita attraverso insulti vari, e anche però una dissuasione rispetto ai principi antimafia“, ha detto tra l’altro il Procuratore Rossi.

“Personalmente preoccupa il dato emerso durante la spiegazione del fenomeno a Foggia, che riguarda un giornale (…)”, ha detto tra l’altro .

“Per quanto riguarda il problema del giornale, il nome è L’Attacco“, ha detto il Procuratore Rossi “al di là dei possibili reati di diffamazioni (…) quello che preoccupa è che è diventato un luogo nel quale una parte della società dice che la mafia non esiste a Foggia. Questo è il punto fondamentale. Su cui il dissenso è totale. Riteniamo sia pericoloso da un punto di vista culturale. Perché lo faccia, l’ho già detto prima“.