Storia di Re Manfredi, Presentazione

PRESENTAZIONE

È l’anno 1940, il mese di febbraio, e il terzo giorno del mese segna l’inizio di una straordinaria avventura nella città di Manfredonia. Io sono Dorian Gerez, un capitano dei servizi segreti inglesi, e ho affrontato una missione di vitale importanza. Sono stato paracadutato in questa affascinante terra per scoprire se ci sono delle possibilità di sbarco degli alleati,per sconfiggere i nazisti .

La mia nuova realtà mi ha portato a cercare rifugio in un luogo inaspettato: un vecchio convento di frati francescani. Qui, nell’ambiente tranquillo e sacro, trascorrono i giorni mentre rimango nascosto, senza che nessuno sospetti della mia presenza.

In questo luogo di pace e spiritualità, ho stretto un’inaspettata amicizia con un frate ceco di nome Donato. È stato lui a raccontarmi la storia di Manfredonia, ma non una versione qualsiasi. Si tratta della vera storia del fondatore della città, Re Manfredi, una storia tramandata solamente dall’abate al suo successore, un segreto gelosamente custodito da generazioni di francescani.Poteri oscuri di servi deviati del Papato non vogliono rivelare questa storia .

La storia di Re Manfredi è fatta di passioni, lotte, tradimenti, guerre e pace, una narrazione intrisa di misteri e intrighi che hanno plasmato il destino di questa terra. Il frate ceco Don Donato ha scelto me, unico laico, per essere il depositario di questa preziosa narrazione, affidando a me il compito di portare avanti questo segreto nel tempo.

Quando troverete questo manoscritto, saprete che sarà un momento cruciale, poiché svelare la storia di Re Manfredi alla città di Manfredonia ,sarà un atto di profondo significato. Sarà un modo per far rivivere l’antico orgoglio dei suoi abitanti per il loro grande Re, riscoprendo le radici che li hanno resi ciò che sono oggi.

La mia missione si trasformerà in un viaggio nel tempo, nella storia e nei cuori degli uomini, e spero di portare a termine questa sfida con il coraggio e l’integrità che il momento richiede. Nel fare ciò, non solo adempirò il mio dovere di capitano dei servizi segreti, ma avrò anche l’opportunità di contribuire alla risveglio dell’orgoglio e della forza di un popolo, tramite il racconto avvincente di una storia antica e avvolta dal mistero.

Dorian Gerez