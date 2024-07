Assalto a sportello Bancomat in centro a Foggia

Un forte botto ha scosso il centro di Foggia nella notte, precisamente in via Onorato, allarmando i residenti delle zone vicine. L’obiettivo del boato è stato lo sportello Bancomat del Monte dei Paschi di Siena, situato in una delle vie principali della città.

Il rumore è stato così intenso da svegliare numerosi abitanti della zona, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti rapidamente i Carabinieri e la Polizia, insieme ai Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Dai primi rilievi effettuati dagli investigatori, sembra che i malviventi abbiano utilizzato un dispositivo esplosivo artigianale per cercare di aprire il Bancomat e accedere al denaro contenuto al suo interno. Tuttavia, grazie alle misure di sicurezza della banca, l’assalto non è andato a buon fine: lo sportello è rimasto blindato e i ladri sono stati costretti a fuggire a mani vuote.

Le indagini sono tuttora in corso e gli inquirenti stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare i responsabili dell’attacco. Inoltre, si stanno raccogliendo testimonianze dai residenti e dai commercianti vicini per cercare di ottenere ulteriori informazioni utili alle indagini.