È partita la TBM Marina, la prima volta nel foggiano. Ing. Ippolito: "Un orgoglio lavorare per migliorare la mia terra

Giorni storici per il Sud Italia e per la provincia di Foggia: è partita da Bovino la TBM Marina, che scaverà e realizzerà il rivestimento dei 9.871 metri della prima canna della galleria Orsara, opera fondamentale della tratta che unisce Bovino e Orsara di Puglia: tale collegamento è di vitale importanza poiché rappresenta il tratto terminale dell’itinerario ferroviario AV/AC Napoli-Bari, attualmente in fase di potenziamento.

Marina è costituita da una testa rotante del diametro di 9,92 metri, spinta da 11 motori e lavorerà 24 ore su 24, sette giorni su sette, con una forza lavoro di circa 100 persone altamente specializzate.

È la prima volta che nella provincia di Foggia verrà scavata una galleria – una delle più lunghe d’Italia – da una maxi-talpa meccanica. A commentare la partenza Francesco Ippolito, foggiano di nascita e che lavora proprio come ingegnere TBM presso la Pizzarotti: «È un orgoglio lavorare per migliorare la mia terra e la sua rete infrastrutturale. Per la provincia di Foggia e per tutto il Meridione si tratta di un enorme passo in avanti e siamo ancora all’inizio. Un grazie particolare va proprio a tutti i team operativi sui cantieri Pizzarotti, azienda di cui sono orgoglioso di far parte in qualità di ingegnere TBM». La costruzione di nuove infrastrutture, come sottolinea l’ingegner Ippolito, a lungo termine porterà tanti benefici per la zona: «La costruzione di infrastrutture è sempre un volano per lo sviluppo di un territorio, generando crescita economica, migliorando i servizi e creando numerosi posti di lavoro». Per il prossimo anno è previsto l’avvio dello scavo di una seconda galleria tra Orsara e Grottaminarda, che con i suoi 27 km sarà la galleria più lunga nel territorio italiano (al pari della galleria Valico). I lavori, in questi due cantieri, verranno svolti da due delle più grandi multinazionali italiane di costruzione di infrastrutture ovvero Webuild e Pizzarotti.

L’inaugurazione si è tenuta in collegamento streaming con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Nello stesso istante, altre due TBM hanno avviato i loro lavori: la TBM Lucia è partita da Taormina (ME) e la TBM Futura da Apice (BN), in una giornata da ricordare per Puglia, Campania e Sicilia, per tutto il Mezzogiorno e per l’intera rete infrastrutturale nazionale.