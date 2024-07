Vieste, 28 luglio 2024 – Il Gargano torna a bruciare, e ancora una volta è stato necessario un imponente dispiegamento di forze per domare un vasto incendio scoppiato, lo scorso 24 luglio, nel bosco adiacente a Baia San Felice, a Vieste.

Le operazioni di spegnimento hanno richiesto l’intervento di tre canadair, due elicotteri, numerosi mezzi a terra e l’infaticabile contributo dei volontari della Protezione Civile. Distrutti circa 30 ettari.

L’inviato Nicola Rosciano è stato sui luoghi del disastro dopo il vasto incendio boschivo che ha distrutto circa 30 ha di alberi e vegetazione naturale.

“Il 24 luglio 2024 , intorno alle 6,15 del mattino, ci hanno segnalato questo incendio a Baia San Felice, ovviamente le condizioni metereologiche erano caratterizzate da vento moderato e quando siamo giunti sul posto l’immagine che si presentava era di un incendio in fase di estensione e quasi inaccessibile con i mezzi da terra. Ho avuto una situazione abbastanza complicata per le operazioni di spegnimento e che ha favorito la propagazione”, dice Roberto Bosco della GEV Capitanata a StatoQuotidiano.it.

“Ovviamente abbiamo allertato la sala operativa iniziando, ove possibile, dalla strada provinciale e richiedendo il soccorso di interventi aerei. Si sapeva che pa parte superiore dell’incendio, quindi la testa dell’incendio, andava in una zona ad elevato rischio di propagazione, quindi, verso la Baia dei Campi, ubicata a circa 1,5 km di distanza, che risultava la preoccupazione maggiore in quell’istante, per cui oltre alla distruzione della vegetazione c’era poi la pericolosità per l’incolumità pubblica. Nel giro di un’ora la situazione è andata fuori controllo”.

La situazione è apparsa critica fin da subito, specialmente per la vicinanza del rogo a una struttura turistica molto frequentata in questa stagione. Circa un migliaio di turisti, ospiti del villaggio Baia dei Campi a Vieste, sono stati costretti a evacuare la zona, mentre il vento spingeva le fiamme sempre più vicino al villaggio. Il Comune di Vieste, in collaborazione con altre strutture turistiche e una palestra scolastica appositamente allestita, ha provveduto a dare ospitalità agli sfollati.

Intanto, sul posto sono giunte numerose organizzazioni di soccorso (Pegaso, tutte le squadre dell’ARIF, ovviamente i Vigili del Fuoco, Carabinieri, Vigili Urbani, e altri. “Insomma, tutto il sistema di allertamento ha funzionato già dai primi istanti. Però è stata una zona scomoda che ha creato difficoltà nelle operazioni”.

L’intervento delle forze in campo

Antonio Desimio, responsabile dell’eliporto di Vieste e vice presidente delle GEV Capitanata (Guardie Ecologiche Volontarie), insieme a Roberto Bosco (volontario delle GEV), sono stati tra i principali autori delle operazioni di spegnimento. Il loro intervento, insieme a quello di numerosi altri volontari e professionisti, è stato decisivo per evitare il peggio.

“L’incendio è stato una sfida difficile, ma grazie alla collaborazione di tutte le forze in campo siamo riusciti a contenerlo e a salvaguardare vite umane e beni materiali,” ha dichiarato Desimio.

Un’emergenza senza fine

Il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, ha seguito con apprensione l’evolversi dell’incendio. “È una situazione critica – ha sottolineato – e non ho dubbi sull’origine dolosa del rogo. È il quinto tentativo in una settimana e questa volta ci sono riusciti.” Le sue parole riflettono la frustrazione di fronte a una serie di eventi che sembrano essere opera di piromani.

Un triste anniversario

L’incendio avvenuto ieri riporta alla mente tragici eventi del passato. Esattamente 17 anni fa, il 24 luglio 2007, un altro devastante incendio colpì il Gargano tra Peschici e Vieste, provocando la morte di tre persone e ferendo oltre 300 in una caotica evacuazione di massa. Solo l’anno scorso, il 25 luglio, un altro rogo distrusse 250 ettari di bosco a Baia San Felice, costringendo all’evacuazione circa 2000 turisti.

Un ringraziamento ai soccorritori

“Il successo delle operazioni di spegnimento e evacuazione è stato possibile grazie al coordinamento tra le diverse forze di soccorso. Un ringraziamento particolare va alla Guardia di Finanza del nucleo navale di Vieste, che ha supportato l’evacuazione di Baia e Cala Campi, e alla Guardia Costiera di Circomare Vieste, che ha messo a disposizione il DOS (direttore operazioni spegnimento) dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vico del Gargano. Grazie a una visuale ottimale dal mare, il DOS ha potuto coordinare efficacemente le operazioni aeree. Non meno importante è stato il contributo del Gattarella Resort, che ha messo a disposizione uomini e viveri per supportare i volontari impegnati nelle operazioni”, dicono a StatoQuotidiano.it Antonio Desimio e Roberto Bosco.

FOTOGALLERY