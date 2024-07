Ascoli Satriano, 28 luglio 2024 – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Strada Provinciale 110, all’altezza del bivio per Castelluccio dei Sauri, nei pressi di Giardinetto. Coinvolti nell’incidente un furgone e un’autovettura, i cui occupanti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Foggia tramite elisoccorso.

I fatti

L’incidente è avvenuto intorno alle 9:30 di questa mattina, in una zona nota per la sua pericolosità a causa delle numerose curve e della scarsa visibilità in alcuni tratti. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Ascoli Satriano, unitamente alle forze dell’ordine e ai soccorritori del 118.

L’impatto è stato violento, tanto che entrambi i veicoli sono andati completamente distrutti.

I soccorsi

Immediatamente sono scattati i soccorsi. Gli operatori del 118, giunti sul posto con ambulanze ed elicotteri, hanno estratto i feriti dalle lamiere contorte dei veicoli. Data la gravità delle condizioni di alcuni degli occupanti, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato i feriti più gravi all’ospedale “Riuniti” di Foggia, noto centro di eccellenza per la traumatologia e le emergenze.

Il bilancio: un morto

Col passare delle ore il bilancio è purtroppo di un morto (una donna anziana) e due feriti.