L'Avvocato Antonio La Scala riceve il Premio Internazionale "Ode alla Vita" a Manfredonia: "Un onore"

Manfredonia. Come anticipato, la Città di Manfredonia ha ospitato la III edizione del Premio Internazionale “Ode alla Vita” presso il chiostro di Palazzo San Domenico, sede del Comune, evento organizzato da Azzurra TV Italia. Tra i premiati, l’avvocato Antonio La Scala ha espresso sui social la sua profonda gratitudine e il grande onore per essere stato scelto come destinatario di questo prestigioso riconoscimento, un tributo che arriva in un momento particolarmente significativo della sua vita.

Ricevere il premio “Ode alla Vita” ha un valore ancora più profondo per La Scala, che ha recentemente affrontato la dolorosa perdita di entrambi i genitori nel giro di due mesi. Proprio una settimana prima della cerimonia, aveva seppellito sua madre a Manfredonia, la stessa città in cui è stato consegnato il premio. “Ricevere questo riconoscimento nella città dove mia madre è nata e sepolta, e ad una settimana dalla sua sepoltura, ha dell’incredibile oltre a rappresentare un grande onore e darmi una grande gioia”, ha dichiarato La Scala.

Il Premio Internazionale “Ode alla Vita” è conferito a coloro che si distinguono per il loro impegno sociale, il loro coraggio e la loro dedizione verso il prossimo. Antonio La Scala è stato premiato per il suo enorme lavoro svolto con l’associazione Gens Nova, che da anni si dedica a favore delle persone fragili e vulnerabili. La Scala, attraverso Gens Nova, ha portato avanti numerose iniziative volte a sostenere e proteggere coloro che si trovano in situazioni di difficoltà, rendendosi protagonista di un impegno sociale profondo e sincero.

Il suo lavoro con Gens Nova è stato evidenziato dagli organizzatori dell’evento, che hanno riconosciuto il significativo impatto delle sue azioni nel migliorare la vita di molte persone. La Scala ha utilizzato le sue competenze legali e la sua sensibilità umana per offrire assistenza e supporto a chi ne aveva più bisogno, dimostrando un instancabile spirito di solidarietà e altruismo.

L’emozione di La Scala nel ricevere il premio è stata palpabile. “Grazie ad Azzurra TV Italia per avermi scelto come destinatario del prestigioso riconoscimento, evidenziando l’enorme lavoro fatto con Gens Nova in questi anni a favore di persone fragili e vulnerabili!”, ha scritto sui social, condividendo la sua gioia e il suo orgoglio per l’onorificenza ricevuta.