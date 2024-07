Come anticipato, attesa per il 29 luglio 2024 la prima seduta del consiglio comunale della nuova Amministrazione La Marca.

La nuova giunta comunale vede Domenico La Marca al timone come sindaco, sostenuto da una squadra rappresentativa di diverse forze politiche. Come risaputo, la squadra di governo è composta da esponenti del Partito Democratico, Manfredonia Progetto Popolare, Con Manfredonia, Molo 21 Cambiamo Rotta, Europa Verde-Verdi e altre forze civiche. Questo mosaico politico riflette un’ampia coalizione che ha come obiettivo principale il rilancio della città.

Tra i membri di spicco della giunta troviamo:

Maria Teresa Valente , rappresentante di Con Manfredonia

, rappresentante di Con Manfredonia Francesco Schiavone e Sara Delle Rose , di Manfredonia Progetto Popolare

e , di Manfredonia Progetto Popolare Matteo Gentile , Cecilia Simone e Mariarita Valentino , del Partito Democratico

, e , del Partito Democratico Giovanni Mansueto, esterno di Molo 21

La maggioranza

Il consiglio comunale include anche volti nuovi e figure già note alla cittadinanza, garantendo un mix di esperienza e innovazione. Alcuni dei consiglieri eletti includono:

Raffaele Rinaldi , Matteo Pacilli , Paola Leone , Luigi Castriotta e Raffaele Caputo , tutti del Partito Democratico Gianpio Ognissanti , Daniele Spano e Antonietta D’Anzeris , di Manfredonia Progetto Popolare Michelina Quitadamo , Matteo La Torre e Michele Iacoviello , di Molo 21 Cambiamo Rotta Maria D’Ambrosio e Michele Prencipe , di Con Manfredonia Alfredo De Luca , di Europa Verde-Verdi Nicola Mangano , di Manfredonia Civica



L’opposizione

La nuova amministrazione dovrà confrontarsi con un’opposizione ben rappresentata, che vigilerà sull’operato del sindaco e della giunta. I consiglieri dell’opposizione includono: