Manfredonia. “In un evento pubblico nel chiostro di Palazzo San Domenico, sede del Comune di Manfredonia, dedicato anche al tema della violenza sulle donne, ci è sembrato quantomeno paradossale la presenza in qualità di ospite d’onore per un premio prestigioso di una persona già condannato per violenza sessuale su minore in secondo grado in corte d’appello di Bari.

La vittima, sostenuta dalla sua famiglia molto unita e dalla vicinanza di un’intera città, è da qui riuscita a impedire che una persona condannata per reati di violenza potesse esibirsi durante la manifestazione. Grazie all’unione familiare e al supporto della comunità locale, è stato possibile intervenire affinché questa persona non potesse salire sul palco. Ricordiamo che la vittima, ieri 27 luglio, ha anche inviato un messaggio personale al sindaco, esprimendo la sua preoccupazione e chiedendo un intervento.

Il sindaco ha risposto prontamente con una chiamata, confermando in ogni modo che la performance prevista sarebbe stata eseguita. Questo è avvenuto ieri pomeriggio ma, nonostante le difficoltà, siamo riusciti a impedire la partecipazione dell’individuo. La vicenda è ben documentata, con orari e messaggi che testimoniano le azioni intraprese.

Non ci siamo fermati, e grazie alla determinazione della famiglia e al sostegno della città, siamo riusciti a proteggere la dignità della vittima e a impedire che una persona con condanne per reati di violenza potesse partecipare all’evento. Questo episodio dimostra come l’unione e la solidarietà possano fare la differenza nella lotta contro la violenza sulle donne”.

E’ quanto dichiarato stamani in esclusiva dai familiari di Lea, la ragazza di Manfredonia che ieri ha contattato il sindaco Domenico La Marca in seguito all’annunciato svolgimento del premio internazionale “Ode alla Vita“, giunto alla sua III edizione regolarmente svoltosi nel chiostro del Comune sipontino, ma senza l’esibizione e la presenza della persona interessata dai fatti.