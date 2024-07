Manfredonia. Nel corso del premio internazionale “Ode alla Vita”, giunto alla sua terza edizione, svoltosi ieri nel Chiostro del Comune di Manfredonia, è stata premiata l’Avvocato Innocenza Starace “per il suo impegno di avvocata per la rappresentanza della famiglia della piccola Giusy potenza e del continuo impegno nei confronti delle donne e degli uomini vittime di atti persecutori“.

“Sono onorata di aver ricevuto il premio, il mio impegno nella ricerca della verità su questo terribile femminicidio continua a tutt’oggi. Il mio impegno come avvocata a favore di chiunque ha fiducia in me continuerà con coraggio ,fermezza e determinazione”, dice l’Avvocato Innocenza Starace.

“Come donna mi sento fiera ed orgogliosa che mi si riconoscano le mie competenze e la mia vocazione nella difesa di uomini e donne. Credo fortemente nella possibilità del recupero di ognuno e della funzione rieducativa della pena. Sono cresciuta con l’insegnamento di mio padre, l’Avv. Felice Starace, che nel 1947 scrisse la tesi sulla funzione rieducativa della pena con relatore l’onorevole Aldo Moro”.