BARI – Dal 2 all’8 agosto riduzioni dei prelievi di acqua per uso irriguo. Successivamente potrebbe toccare anche all’acqua potabile.

La Regione Puglia sta per varare misure urgenti per razionalizzare l’uso dell’acqua. Gli invasi si stanno svuotando e non si intravede una nuvola. Si aggiungano le perdite della rete.

Il nostro Giovanni Fumarola segnala, con questa foto, una possibile perdita da una fontana nella villa Carmine di Martina Franca. Non possiamo permettercela.

Lo riporta il sito Noinotizie.