FOGGIA – Partono in vacanza in Abruzzo, ma dopo una sosta ad un centro commerciale di Chieti Scalo non ritrovano più la macchina. È la disavventura capitata a una famiglia di Parma. Peccato che l’ultima posizione rilevata della Range Rover rubata sia in Puglia, più precisamente a Poggio Imperiale.

A raccontarla è direttamente la signora Nicoletta Ferrari che con una lettera alla Gazzetta si sfoga e denuncia l’increscioso episodio: «Siamo entrati all’interno del centro rimanendo per circa 45 minuti, ma una volta usciti abbiamo scoperto che dei delinquenti hanno rubato la nostra auto. Destinazione Poggio Imperiale (Foggia).

Abbiamo rilevato la posizione all’uscita del casello con l’app di telepass e dopo aver avvisato le forze dell’ordine – racconta la signora – abbiamo denunciato tutto con la speranza che la ritrovino».

«Una speranza vana – aggiunge la signora – perché è risaputo che c’è da tempo un giro d’affari di auto rubate destinate per la commercializzazione a Poggio Imperiale e da li a San Severo dove vengono velocemente smembrate e utilizzate per alimentare il redditizio business dei pezzi di ricambio».

«Si tratta di una vera e propria “catena di smontaggio” dove vi lavorano intere famiglie. Le autovetture vengono rubate su commissione in base alle esigenze del mercato. Una volta smembrate, le carcasse vengono trasportate in aperta campagna.

I pezzi di ricambio costosi vengono fatti partire su camion per lo più telati o anche su camion frigo, diretti poi all’estero in Slovenia e Romania. Lo sanno tutti ma nessuno riesce a fermare questo scempio», commenta la donna con amarezza e rabbia.

«Uno scenario davvero imbarazzante, una criminalità assistita e tutelata da chi poi magari vede e per paura, chiude un occhio. Bisogna denunciare questo business. Ci siamo trovati senza auto, con la nostra breve vacanza rovinata e siamo rientrati a casa con tanta amarezza. Non parlerò mai più bene dell’Abruzzo nè tanto meno della Puglia. Se non avete l’auto assicurata contro il furto meglio cambiare destinazione» conclude la donna.

Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.