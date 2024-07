“Treno per il mare + Ombrellone”, l'iniziativa delle Ferrovie del Gargano per chi va a Rodi o a San Menaio

Partita lunedì 17 giugno 2024 la promo “Mare + Ombrellone” di Ferrovie del Gargano riservata ai viaggiatori in partenza dalle stazioni di Lucera, Foggia, San Severo, Apricena Città e San Nicandro Garganico, con destinazione i lidi di Rodi Garganico e San Menaio.

GLI STABILIMENTI. Per utilizzare la convenzione, i viaggiatori devono consegnare minimo 3 biglietti cartacei, obliterati nella giornata di cui si fruisce della promo, alla biglietteria della stazione di Rodi Garcanico, per ottenere un tagliando da consegnare a uno degli stabilimenti balneari convenzionati: Lido Gabbiano (stazione di Rodi) e Lido Ponente Rodi Garganico (fermata sotto La Costa di Rodi Garcanico). Per quest’ultimo lido i biglietti stampati e obliterati nella giornata di cui si fruisce della promo, direttamente allo Staff del Lido; Lidi Porto Alto e Marechiaro The Sunset Lounge (stazione San Menaio).

LE REGOLE. Le Ferrovie del Gargano ricordano che:

– I viaggiatori in possesso di abbonamento settimanale/mensile devono esibirne minimo 3 alla biglietteria della stazione o allo staff del Lido Ponente, per ottenere un tagliando al giorno;

– Al fine di fruire della promozione è opportuno stampare anche eventuali titoli di viaggio acquistati on line;

– Per il lettino e la sdraio inseriti nella promo, se esauriti dal lido convenzionato, potrebbero essere applicati altre tipologie di servizi equivalenti. Info ai numeri 0882228960 o 3405844639.

(nota stampa).