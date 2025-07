A Manfredonia tutto pronto per l'inaugurazione di VITA21, dove la vita si impasta con l’Amore e l’Inclusione

In un angolo di Manfredonia, tra il profumo del caffè all’alba e il calore di una pizza appena sfornata, sta per aprire un luogo che non è solo un bar-pizzeria, ma un manifesto vivente di amore, coraggio e inclusione: si chiama VITA21 e dietro questo nome c’è una storia che merita di essere raccontata.

Luciano Segreto, il fondatore, non ha scelto il nome a caso. “VITA21” nasce da Vincenzo, suo figlio, un bambino con Trisomia 21, meglio conosciuta come Sindrome di Down. Ma per Luciano, Vincenzo non è una diagnosi: è luce, gioia, energia pura. È la vita stessa. E così, il numero 21, quel cromosoma in più, è diventato simbolo di bellezza e possibilità.

“Vincenzo è la mia vita. E io voglio che questo spazio rifletta la sua gioia contagiosa, la sua forza, la sua unicità.” afferma Luciano con entusiasmo.

In un mondo dove la parola inclusione è spesso abusata e svuotata di senso, Luciano ha deciso di renderla concreta. VITA21 sarà operativo dalle 5 del mattino alle 15, ma nel pomeriggio, quando le serrande si abbasseranno, si apriranno le porte a qualcosa di ancora più prezioso: laboratori formativi per ragazzi e ragazze con disabilità.

L’obiettivo? Accompagnarli verso il mondo del lavoro, offrendo loro competenze, fiducia e dignità. Non come ospiti, ma come protagonisti.

“Voglio che imparino, che si sentano capaci, che scoprano il valore del lavoro e della collaborazione. E chissà, magari un giorno saranno loro a gestire questo posto.”questo il desiderio più grande di Luciano, il motore che lo ha spinto ad investire in questo progetto.

Luciano non nasconde le difficoltà affrontate per aprire VITA21, ma preferisce parlare della sfida più grande e più bella: lavorare con ragazzi speciali, costruire con loro un futuro, credere in ciò che spesso la società ignora o sottovaluta. “Sarà un’esperienza unica per loro, ma anche per me – spiega Luciano emozionato – Stare con loro mi regalerà cose nuove ogni giorno. E io sono pronto.”

VITA21 offrirà colazioni dolci e salate, pizza a pranzo, aperitivi gustosi, e un’atmosfera che sa di casa. Ma il vero ingrediente segreto sarà l’umanità. Ogni caffè servito, ogni focaccia sfornata, ogni sorriso scambiato sarà parte di un progetto più grande: creare una comunità che accoglie, che educa, che ama.

Allora non potete mancare all’inaugurazione di martedì 29 luglio alle ore 20:00 in Via delle Antiche Mura 76/A a Manfredonia.

VITA21 non è solo un locale. È un sogno che prende forma, un sorriso che accoglie, un invito a credere nel cambiamento. Vieni a festeggiare l’inizio di questa avventura.

fotogallery