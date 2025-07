BARI – Con 28 voti favorevoli su 28 presenti, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità il disegno di legge di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025 e il triennio 2025-2027. La manovra, dal valore complessivo superiore ai 51 milioni di euro, punta a ottimizzare l’utilizzo delle risorse regionali grazie alle economie generate nel corso dell’anno, evitando un aggravio per gli esercizi futuri.

Il provvedimento consente infatti di impiegare le economie derivanti dal monitoraggio del disavanzo sanitario regionale, in particolare quello risultante dal conto economico al quarto trimestre 2024. Grazie a questa attività di verifica, sono stati recuperati quasi 4 milioni di euro che verranno destinati a interventi già programmati nella precedente manovra di bilancio, tra cui lavori di restauro delle chiese e un incremento del fondo cultura. Inoltre, vengono ripristinati gli stanziamenti originari previsti per i Dipartimenti regionali negli anni 2026 e 2027.

La manovra finanziaria si fonda sui risparmi ottenuti dalle previsioni di spesa non più attuabili da parte dei singoli Dipartimenti, contribuendo così alla riduzione complessiva della spesa pubblica. Le risorse disponibili sono state calcolate sulla base del 50% del risultato di amministrazione approvato con il rendiconto 2024, tenendo conto anche dell’avanzo di amministrazione destinato ma non utilizzato per interventi di manutenzione straordinaria.

Il disegno di legge prevede che i versamenti alle entrate del bilancio regionale avvengano entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma o, se successivo, dall’approvazione del rendiconto o del bilancio 2024.

Un passaggio fondamentale della manovra riguarda anche la gestione del gettito derivante dall’addizionale regionale IRPEF. La Regione ha iscritto maggiori entrate per oltre 47,5 milioni di euro, relative alle eccedenze del 2024 incassate nel 2025, accantonando pari importi per gli anni 2026 e 2027. Parallelamente, è stato adeguato il livello di spesa per garantire equilibrio nei bilanci futuri.

Dal monitoraggio mensile condotto dall’assessorato al bilancio, sono emerse economie per circa 18,8 milioni di euro nell’esercizio 2025. Queste risorse verranno utilizzate per ridurre il ricorso all’extra-gettito IRPEF e alleggerire i bilanci del biennio successivo.

A integrare ulteriormente il quadro delle risorse, è stato avviato un censimento delle disponibilità residue nei bilanci delle agenzie, enti e organismi regionali beneficiari di contributi ordinari. Da questa ricognizione sono emersi fondi non utilizzati per circa 33 milioni di euro, che verranno retrocessi alla Regione per alimentare il fondo destinato alla restituzione dell’extra-gettito 2024.

Durante la seduta, è stato inoltre approvato all’unanimità (34 voti favorevoli) un emendamento a firma del consigliere Antonio Tutolo. L’emendamento prevede che la Regione Puglia, con atto di Giunta, ripartisca il fondo regionale per la radiodiagnostica tra le diverse ASL territoriali, in proporzione al numero di abitanti di ciascuna provincia.