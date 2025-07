GARGANO – L’estate 2025 sarà ricordata come una delle più drammatiche per il Gargano. Gli incendi che hanno colpito il Parco Nazionale, l’Oasi Lago Salso e altre aree pregiate del promontorio hanno mandato in fumo oltre 2.400 ettari di macchia mediterranea, boschi, terreni agricoli e habitat protetti, compromettendo non solo l’ambiente, ma anche l’economia e l’identità del territorio.

A fronte di questa emergenza, si alza la voce di chi, profondamente legato al Gargano, chiede un cambiamento concreto. Matteo De Vita, formatore e consulente per la sicurezza, ha lanciato una petizione pubblica online con l’obiettivo di raccogliere almeno 500 firme per sollecitare le istituzioni – in particolare enti locali, Regione Puglia e Parco Nazionale del Gargano – ad adottare un piano antincendio boschivo (AIB) strutturato, duraturo e partecipato.

👉 Firma la petizione su Change.org

Le richieste principali della proposta:

Creazione di fasce parafuoco permanenti e gestione attiva della vegetazione;

Utilizzo di tecnologie innovative come droni e sensori per il monitoraggio preventivo;

Educazione civica e ambientale nelle scuole per una cultura della prevenzione;

Coinvolgimento diretto di cittadini, agricoltori e operatori turistici , in un’ottica di responsabilità condivisa;

Accesso a fondi strutturali (PNRR, PSR, LIFE) per rafforzare la capacità di intervento e prevenzione.

“Non possiamo più permetterci risposte emergenziali e frammentate”, spiega De Vita. “Serve un approccio sistemico, basato sulla prevenzione, sulla tecnologia e soprattutto sulla partecipazione attiva di chi vive e lavora sul territorio”.

Il promotore della petizione si dice disponibile a partecipare a interviste, tavole rotonde o contributi editoriali per approfondire il tema e contribuire a costruire una strategia condivisa contro il flagello degli incendi.

Contro il fuoco, un territorio unito può fare la differenza.