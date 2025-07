“Fish and Gin”: al Maiorano Boutique Hotel una serata d’eccellenza tra sapori di mare e cocktail d’autore

Manfredonia, 2 agosto – ore 20:30. Un’esperienza multisensoriale, dove gastronomia, mixology e musica si fondono in un’unica, raffinata serata: è questo il concept di “Fish and Gin”, l’evento organizzato dal Maiorano Boutique Hotel in collaborazione con Disonesto Gin.

Sullo sfondo della terrazza panoramica affacciata sul mare, i partecipanti saranno guidati in un percorso gastronomico che celebra il territorio attraverso tre esclusivi abbinamenti tra piatti a base di pesce e cocktail artigianali, creati per esaltare i sapori del mare con l’eleganza delle botaniche del gin.

Ad accompagnare la cena, le atmosfere jazz e soul del Savastio 4et, che animerà la prima parte della serata con musica dal vivo. A partire dalle ore 23:00, invece, il testimone passerà a DJ DAVE, che proporrà una selezione musicale in vinile per chiudere l’evento sotto le stelle, tra ritmo e convivialità.

Il costo della serata è di 35 euro a persona.

📞 Per informazioni e prenotazioni: 345 870 4031

📍 Viale Eunostides, 20 – Manfredonia

🅿️ Parcheggio riservato agli ospiti.

Servizio babysitting disponibile, a cura di Party con GheGhé, per permettere anche alle famiglie di godere pienamente della serata.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina e della mixology, in un contesto elegante e accogliente.

