La pagina Denunciamo Foggia lancia l’allarme: «In questi giorni stiamo spingendo molto sul dare informazioni riguardo i topi di fogna che approfittano delle case vuote per intrufolarsi e “ripulirle”. State attenti, non abbassate la guardia e soprattutto allertate immediatamente le forze dell’ordine affinché questi balordi trascorrano le vacanze all’Hotel “quattro sbarre”…» È un grido d’allarme che non può lasciare indifferenti: i furti in appartamento non sono più episodi sporadici, ma vere e proprie spedizioni organizzate che sfruttano tecniche sempre più subdole. Una delle più inquietanti? Il “trucco della colla”.

Come spiegato in un video dimostrativo diffuso online, i ladri applicano piccoli segni invisibili o gocce di colla sulle porte d’ingresso o sui portoni condominiali. Il principio è tanto semplice quanto micidiale: se la colla resta intatta per qualche giorno, significa che in casa non c’è nessuno; è il via libera per entrare e portare via tutto. Filmati e testimonianze documentano come questi “professionisti del crimine” si muovano con spietata efficienza: osservano, segnano, aspettano. Poi colpiscono, lasciandosi alle spalle porte sfondate, cassetti svuotati e la sensazione atroce di non sentirsi più al sicuro nemmeno tra le mura domestiche.

Le cronache locali e nazionali parlano chiaro: da nord a sud, i furti in appartamento sono in aumento. Non si tratta di casi isolati, ma di una vera e propria epidemia che mette nel mirino famiglie, pensionati e chiunque lasci la casa incustodita anche solo per pochi giorni. Come ricorda la pagina Denunciamo Foggia, la prima difesa è non sottovalutare i segnali: controllare frequentemente porte e cancelli, avvisare subito le forze dell’ordine in caso di segni sospetti, installare videocamere o sistemi d’allarme e, soprattutto, informarsi e condividere queste informazioni con parenti e vicini. Perché la conoscenza è la nostra prima arma contro chi vive distruggendo la tranquillità altrui.