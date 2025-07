Francesco Curci presenta “Quel che resta”: il nuovo romanzo tra silenzi e periferie

Appuntamento giovedì 31 luglio a Foggia, ore 18, al Mondadori Bookstore di via Oberdan

Dopo il successo della sua prima prova narrativa, Francesco Curci torna in libreria con Quel che resta (Nulla Die Edizioni), un romanzo intimo e tagliente che affronta il tema della perdita e dell’amore incompiuto. L’autore sarà a Foggia, la sua città natale, giovedì 31 luglio alle ore 18, per presentare il libro al Mondadori Bookstore di via Oberdan 9/11. A dialogare con lui sarà la giornalista Flora Bozza.

Pubblicato lo scorso 16 luglio, Quel che resta racconta la storia di Leo, ventenne alla deriva in una Roma periferica fatta di stazioni, piogge e silenzi. La sua è un’esistenza sfilacciata, segnata da assenze familiari e precarietà quotidiane. L’incontro con Bianca, donna più grande e madre, introduce nella sua vita una relazione indefinibile, lontana dalle etichette ma profondamente trasformativa. Ne nasce un legame che brucia e consola, lascia ferite e insegnamenti, in un gioco fragile tra desiderio e disincanto.

Con uno stile sobrio e preciso, Curci costruisce una narrazione asciutta, capace di scavare nelle emozioni più nascoste senza mai alzare la voce. Quel che resta è il racconto di ciò che rimane quando tutto sembra finito: un romanzo che parla di intimità inattese, di cura, di quello che si salva anche quando sembra non esserci più nulla da tenere.

Dopo l’incontro romano del 27 luglio alla Libreria Feltrinelli di Piazza Pio XI, quello di Foggia sarà l’occasione per il pubblico pugliese di confrontarsi con un autore che, tra musica e narrativa, ha fatto del racconto personale un tratto distintivo. Con oltre mezzo milione di stream alle spalle nella sua carriera musicale, Francesco Curci conferma con questo secondo romanzo una voce originale e capace di sorprendere.

L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti.