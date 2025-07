Manfredonia, convocato il Consiglio Comunale: bilancio, urbanistica e orti urbani tra i temi in agenda

Manfredonia si prepara a una nuova seduta del Consiglio Comunale, convocata per martedì 29 luglio 2025 alle ore 15.00. I cittadini potranno seguire i lavori in diretta streaming attraverso il link ufficiale: https://youtube.com/live/NIPBkjq3F4M.

All’ordine del giorno figurano diversi punti di rilievo che toccano aspetti fondamentali della vita amministrativa, dal bilancio alle politiche urbanistiche, fino a interventi di carattere sociale e ambientale.

Equilibri di bilancio e prospettive per il triennio 2025-2027

Uno dei temi centrali sarà l’assestamento generale di bilancio 2025-2027 e la salvaguardia degli equilibri per l’anno in corso, come previsto dagli articoli 175, comma 8, e 193 del Testo Unico degli Enti Locali.

Urbanistica: ristrutturazioni e nuovi comparti

Di rilievo anche le delibere relative all’urbanistica. Si discuterà infatti dell’individuazione di ambiti d’intervento ai sensi della normativa regionale (L.R. 36/2023 e L.R. 13/2024) e dell’adozione contestuale di variante al PRG. Inoltre, verrà affrontata la questione dei comparti minimi di intervento nel comparto CB5 del Piano Regolatore Generale, in applicazione delle più recenti disposizioni della L.R. n. 20/2001. Scelte che potranno incidere sulla riqualificazione urbana, sul recupero del patrimonio edilizio esistente e sullo sviluppo armonico del tessuto cittadino.

Orti urbani: approvazione del nuovo regolamento

Infine, in agenda anche l’approvazione del regolamento comunale per la gestione di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici, in applicazione della Legge Regionale n. 10 del 19 febbraio 2024. Un’iniziativa che mira a promuovere sostenibilità, inclusione sociale e spazi verdi condivisi in città.

Prima di entrare nel vivo delle discussioni, l’assise dovrà approvare i verbali delle sedute consiliari del 4 e 8 luglio 2025, come previsto dall’art. 65 del regolamento del Consiglio Comunale.