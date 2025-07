Con la determinazione n. 1409 del 25 luglio 2025, il Comune di Manfredonia ha ufficializzato l’assunzione dell’architetto Michele Prencipe quale nuovo dirigente tecnico a tempo determinato per i prossimi tre anni, con decorrenza dal 28 luglio 2025. La procedura, regolata dall’art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), si è conclusa con l’approvazione degli atti e la stipula del contratto individuale di lavoro.

La selezione pubblica, indetta a maggio, era stata avviata dopo l’esito negativo di un interpello interno, con l’obiettivo di coprire un posto dirigenziale previsto dalla programmazione del personale per il 2025. Alla procedura, pubblicata sulla piattaforma InPA, hanno partecipato 11 candidati, di cui 8 sono stati ammessi al colloquio. Solo 4 si sono presentati all’audizione del 9 luglio, risultando tutti idonei secondo la Commissione giudicatrice.

La scelta finale, come previsto dalla normativa e dal bando, è stata effettuata dal Sindaco, che ha designato l’architetto Prencipe con proprio decreto n. 16/2025. Il procedimento ha rispettato i vincoli di legge e i regolamenti comunali, compresi i controlli di legittimità contabile, i pareri tecnici e il rispetto delle disposizioni relative alla trasparenza amministrativa.

Chi è il nuovo dirigente

L’architetto Michele Prencipe proviene dal Comune di Cerignola, dove è stato collocato in aspettativa per tre anni – dal 28 luglio 2025 al 27 luglio 2028 – come da provvedimento acquisito agli atti. La sua idoneità fisica al servizio è stata già verificata in precedenza tramite visita medica del medico competente.

Con l’assunzione, il Comune punta a rafforzare l’area tecnica in un momento cruciale per l’attuazione di progetti legati al PNRR e ai fondi europei. La normativa vigente consente infatti, fino al 31 dicembre 2026, una maggiore flessibilità nella gestione degli incarichi ex art. 110, proprio per favorire l’efficienza amministrativa nell’attuazione degli investimenti.

Copertura finanziaria e contratto

L’incarico, della durata di tre anni, comporta un impegno economico per l’amministrazione pari a 49.043,08 euro per l’anno in corso. La spesa è ripartita tra trattamento tabellare, retribuzione di posizione e relativi oneri previdenziali e fiscali. Il contratto, predisposto secondo le disposizioni del CCNL dell’area Funzioni Locali 2019-2021 (e successive integrazioni), è stato allegato alla determinazione e approvato con essa.

Per gli esercizi successivi, è previsto l’impegno automatico della spesa. La trasparenza è garantita dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio online e nella sezione “Bandi di concorso” del sito istituzionale, che costituisce anche notifica ufficiale dell’esito della selezione.

A cura di Michele Solatia.