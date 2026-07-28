MANFREDONIA – Sarà il Tribunale amministrativo regionale della Puglia a pronunciarsi sulla vicenda dell’Acquapark di Ippocampo. La Giunta comunale di Manfredonia ha deliberato la costituzione in giudizio dell’ente nel ricorso presentato da alcuni privati contro il diniego opposto dal Settore Attività Produttive all’aggiornamento della licenza del parco divertimenti e all’avvio dell’attività per la stagione estiva 2026.

Il procedimento nasce dopo l’impugnazione davanti al TAR del provvedimento emanato dal SUAP del Comune il 29 maggio scorso, notificato il 3 giugno, con il quale era stata respinta la Segnalazione certificata di inizio attività relativa all’aggiornamento della licenza rilasciata nel 2012 per il complesso denominato “Acquapark”, situato nella località balneare di Ippocampo. Contestualmente era stato negato anche l’avvio dell’attività stagionale per il 2026.

Ricevuto il ricorso, l’Avvocatura comunale ha richiesto un parere al dirigente competente che, con una nota trasmessa il 13 luglio, ha ritenuto necessario resistere davanti ai giudici amministrativi per tutelare gli interessi dell’ente. Una valutazione che la Giunta ha fatto propria deliberando all’unanimità la costituzione in giudizio.

L’incarico di rappresentare il Comune è stato affidato all’avvocato Teresa Totaro dell’Avvocatura comunale, mentre il conferimento formale del mandato sarà effettuato dal sindaco Domenico La Marca. La delibera disciplina anche il trattamento economico del legale interno: il compenso sarà riconosciuto esclusivamente in caso di esito favorevole della causa. Se il TAR condannerà la controparte al pagamento delle spese processuali, le somme saranno recuperate e corrisposte all’avvocato; qualora invece le spese vengano compensate, il professionista sarà retribuito secondo quanto previsto dal regolamento comunale dell’Avvocatura e nei limiti delle risorse annualmente stanziate.