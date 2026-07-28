C’è una legge della politica che non compare nei manuali, ma che la storia conferma con ostinazione: il consenso non si misura negli applausi, nei follower o nelle visualizzazioni. Si misura quando chiedi ai cittadini di compiere un gesto concreto.

Firmare. Votare. Metterci la faccia. È in quel momento che la retorica incontra la realtà.

Ed è precisamente lì che Alessandro Di Battista ha sbattuto contro un muro.

Il referendum contro il finanziamento pubblico all’editoria non era una semplice iniziativa. Era il certificato di nascita del partito che ancora non c’è. Doveva dimostrare che, fuori dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, esisteva un popolo pronto a seguire il suo tribuno più intransigente. Doveva essere il primo atto di una nuova stagione politica.

È diventato, invece, il simbolo di un’altra verità.

Che il populismo italiano, almeno nella sua versione originaria, non è più maggioranza culturale.

Per anni Di Battista ha interpretato un ruolo preciso: il rivoluzionario permanente. L’uomo che parlava “contro”. Contro i partiti. Contro Bruxelles. Contro la NATO. Contro il capitalismo finanziario. Contro la stampa. Contro l’establishment. Contro tutto ciò che potesse incarnare il potere costituito.

Era un linguaggio efficace nel pieno della crisi economica, quando milioni di italiani vedevano nelle istituzioni il volto dell’austerità, dei sacrifici e dell’immobilismo.

Ma la politica è una creatura crudele.

Non conserva rendite di posizione. Non vive di nostalgia. Chi non evolve, viene superato. Il punto, infatti, non è il referendum. Il punto è che quel referendum avrebbe dovuto certificare l’esistenza di una forza organizzata. Non lo ha fatto.

E allora cade una delle illusioni più diffuse degli ultimi dieci anni: quella secondo cui basti essere molto presenti online per essere politicamente rilevanti.

I social sono uno straordinario megafono. Non sono una struttura politica. Un video virale dura quarantotto ore. Un partito dura decenni. È la differenza tra costruire consenso e costruire istituzioni. La raccolta firme racconta proprio questo. Non basta indignare. Bisogna organizzare. Non basta denunciare. Bisogna convincere.

Non basta avere ragione davanti alla propria comunità digitale.

Bisogna parlare anche a chi non ti segue. Ed è qui che il “dibattismo” mostra il suo limite più evidente. Ha continuato a parlare agli arrabbiati senza accorgersi che gli arrabbiati, nel frattempo, hanno cambiato interlocutore. Una parte è tornata nell’astensione. Un’altra ha seguito Giuseppe Conte. Un’altra ancora si è spostata verso la destra sovranista. La rabbia, in politica, non è mai proprietà privata.

Anche il bersaglio scelto merita una riflessione.

I contributi pubblici all’editoria possono essere criticati, riformati o ridimensionati. È una discussione legittima. Ma trasformare il tema in una guerra contro “i giornali” rischia di produrre un equivoco pericoloso: confondere il pluralismo dell’informazione con i privilegi di alcuni editori.

Sono due questioni profondamente diverse. Un conto è pretendere trasparenza, controlli rigorosi e criteri meritocratici.

Un altro è alimentare l’idea che un’informazione libera possa sopravvivere senza affrontare la crisi economica che investe l’intero settore. Ne avevamo parlato con Di Battista in occasione della sua presenza a Manfredonia per presentare il suo nuovo libro: Democrazia Deviata.

La politica dovrebbe distinguere. Il populismo preferisce semplificare. Ed è forse proprio questa la ragione della sua progressiva perdita di forza.

Le società contemporanee sono diventate troppo complesse per essere raccontate attraverso un eterno schema binario: il popolo contro il palazzo, i puri contro i corrotti, noi contro loro.

Le democrazie hanno bisogno di conflitto. Ma hanno anche bisogno di competenza. Hanno bisogno di mediazioni. Hanno bisogno di responsabilità. Parole che, per anni, sono state trasformate quasi in insulti.

C’è poi un dato che molti fingono di non vedere.

L’Italia non soffre soltanto di una crisi della rappresentanza. Soffre soprattutto di una crisi dell’organizzazione politica. I grandi partiti di massa sono scomparsi. I corpi intermedi si sono indeboliti. I sindacati rappresentano meno lavoratori di un tempo. Le sezioni territoriali sono diventate eccezioni.

In questo vuoto, molti leader hanno immaginato di poter sostituire una comunità con un algoritmo.

È stato l’equivoco del nostro tempo. L’algoritmo distribuisce attenzione. La politica costruisce fiducia. Sono due cose completamente diverse. Ecco perché questa vicenda va oltre Alessandro Di Battista.

Riguarda un’intera stagione della Repubblica.

La stagione in cui abbiamo creduto che bastasse gridare più forte degli altri per governare un Paese complesso.

Che bastasse individuare un nemico per risolvere un problema. Che bastasse un hashtag per sostituire un partito. La realtà, come spesso accade, è stata meno spettacolare e molto più severa. Perché le democrazie non si fondano sui monologhi.

Si fondano sull’organizzazione. Sulla pazienza. Sul compromesso. Sulla capacità di trasformare una protesta in un progetto. Alla fine resta una domanda. Non riguarda soltanto Di Battista.

Riguarda tutti coloro che, negli ultimi quindici anni, hanno costruito la propria identità politica esclusivamente contro qualcuno.

Che cosa accade quando il nemico non basta più? La risposta è davanti ai nostri occhi. La protesta può incendiare una stagione.

Solo una proposta può attraversare la storia.

A cura di Maurizio Varriano.