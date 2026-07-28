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Home // BAT // Assalti ai portavalori, quattro persone raggiunte da misure cautelari

BAT FOGGIA Assalti ai portavalori, quattro persone raggiunte da misure cautelari

L’operazione si collega a quella condotta lo scorso 10 luglio nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia

Carabinieri

Assalti ai portavalori, quattro persone raggiunte da misure cautelari - Fonte Immagine non riferita al testo: antennasud.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Luglio 2026
BAT // Cronaca //

Nuova operazione dei carabinieri nell’ambito dell’inchiesta sugli assalti ai furgoni portavalori. All’alba di oggi i militari del Comando provinciale di Bari hanno eseguito un nuovo blitz che rappresenta il seguito dell’attività investigativa avviata nei mesi scorsi.

L’operazione si collega a quella condotta lo scorso 10 luglio nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, quando furono arrestate sette persone e numerosi altri soggetti finirono sotto indagine.

Nell’ambito del nuovo intervento, i carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di quattro persone, ritenute coinvolte nell’inchiesta coordinata dalla magistratura barese.

Gli accertamenti proseguono con l’obiettivo di ricostruire in modo completo la struttura del gruppo coinvolto negli assalti e definire il ruolo dei singoli indagati nelle azioni criminali contestate. L’indagine punta infatti a fare piena luce sulle responsabilità e sulle modalità organizzative alla base delle rapine ai mezzi portavalori.

Lo riporta antennasud.com.

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