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ATAF FOGGIA ATAF, scontro sulla turnazione invernale: l’azienda conferma il nuovo piano

ATAF ha risposto ufficialmente ai sindacati dopo la riunione del 14 luglio, confermando il piano organizzativo

Foggia, ATAF

ATAF, scontro sulla turnazione invernale: l'azienda conferma il nuovo piano - Fonte Immagine: immediato.net

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
28 Luglio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Nessun passo indietro sulla nuova turnazione invernale del servizio scolastico per l’anno 2026/2027. ATAF ha risposto ufficialmente ai sindacati dopo la riunione del 14 luglio, confermando il piano organizzativo e spiegando le ragioni tecniche ed economiche che hanno portato alla sua adozione.

Secondo l’azienda, la modifica dei turni non rappresenta una scelta discrezionale, ma deriva dalla nuova organizzazione degli orari scolastici stabilita dagli istituti e dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Foggia. ATAF sottolinea inoltre di essere vincolata dagli impegni contrattuali già assunti per il servizio di trasporto scolastico relativo all’anno 2026/2027.

Nel documento, la società evidenzia che la soluzione adottata è il risultato di uno studio tecnico dell’Ufficio Movimento e viene definita come l’unica in grado di garantire il servizio senza incrementare i costi o peggiorare il rispetto dei limiti previsti dall’Accordo del 2017, prorogato fino a dicembre 2026.

Per attenuare gli effetti della nuova organizzazione, ATAF precisa che le eventuali eccedenze orarie nei turni interessati saranno retribuite come lavoro straordinario. Inoltre, il sabato gli autisti coinvolti presteranno servizio mediamente per quattro ore, limitatamente alle linee del trasporto pubblico locale, in considerazione della chiusura delle scuole nella fascia pomeridiana.

L’azienda respinge anche la proposta avanzata dalle organizzazioni sindacali di affidare i turni eccedenti esclusivamente su base volontaria. Una soluzione che, secondo ATAF, potrebbe compromettere la copertura del servizio pubblico e determinare il rischio di inadempienze contrattuali. Resta invece confermata la possibilità, per tutti gli operatori di esercizio, di ricorrere allo scambio turno tra colleghi.

 A cura di Giovanna Tambo.

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