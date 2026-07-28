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Home // Attualità // Bari inaugura la ‘Sea Turtle Clinic’ per curare e salvare le tartarughe marine

BARI Bari inaugura la ‘Sea Turtle Clinic’ per curare e salvare le tartarughe marine

È stata inaugurata presso il Campus del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Bari 'Sea Turtle Clinic'

Bari inaugura la 'Sea Turtle Clinic' per curare e salvare le tartarughe marine - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Luglio 2026
Attualità // Bari //

Nasce a Bari un nuovo punto di riferimento per la tutela delle tartarughe marine. È stata inaugurata presso il Campus del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” la Sea Turtle Clinic, struttura dedicata alla cura, alla riabilitazione e alla conservazione di una specie sempre più minacciata dalle attività umane.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il rettore dell’Università di Bari Roberto Bellotti, il direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria Pasquale De Palo, l’assessore regionale all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale Francesco Paolicelli e il Comandante in Seconda della Capitaneria di Porto di Bari Alessandro Ducci.

Il nuovo centro è stato realizzato grazie a un finanziamento della Regione Puglia e dispone di moderne strutture per l’accoglienza degli animali, tra cui vasche dotate di un innovativo impianto di ricircolo dell’acqua marina, sistemi di filtrazione biologica e meccanica e dispositivi di sterilizzazione.

La Sea Turtle Clinic rappresenta un investimento strategico per la ricerca scientifica, la formazione universitaria e la protezione della biodiversità marina, attraverso un approccio basato sul principio “One Health”, che considera strettamente collegati la salute degli animali, quella dell’uomo e quella degli ecosistemi.

Il centro consentirà di potenziare le attività veterinarie rivolte alle tartarughe marine, offrendo un supporto specializzato per il recupero degli esemplari feriti o in difficoltà e favorendo lo sviluppo di nuove conoscenze scientifiche sulla conservazione della specie.

A conclusione dell’inaugurazione, due tartarughe marine, Elettra e Francy, sono state nuovamente restituite al loro ambiente naturale. Gli esemplari sono stati liberati al largo del Molo San Nicola di Bari grazie all’intervento degli uomini della Capitaneria di Porto.

Lo riporta ansa.it.

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