Una segnalazione giunta alla nostra redazione richiama l’attenzione sulla sorte di un gruppo di cani di razza maremmana che si troverebbero in località Monticchio, nei pressi del ponte ANAS. Secondo quanto riferito, sarebbero tra i sette e i nove esemplari custoditi all’interno di un recinto che, sempre secondo la denuncia, sorgerebbe su un’area occupata abusivamente.

L’autore della segnalazione esprime forte preoccupazione per il destino degli animali, sostenendo che il proprietario starebbe cercando di disfarsene, con il timore che possano essere abbandonati. A rafforzare i sospetti, viene evidenziato come i cani “appaiano e scompaiano” frequentemente dal luogo in cui sono custoditi.

Per questo motivo viene rivolto un appello alle istituzioni competenti affinché effettuino al più presto le opportune verifiche. In particolare, la richiesta è indirizzata alla Polizia Locale, al sindaco Domenico La Marca, ai servizi veterinari dell’ASL e alle associazioni per la protezione degli animali, affinché accertino le condizioni in cui vivono i cani e adottino, se necessario, i provvedimenti previsti dalla legge per garantirne la tutela.

Al momento si tratta di una segnalazione di cui non è stato possibile verificare autonomamente il contenuto. Eventuali responsabilità e la fondatezza delle accuse potranno essere accertate esclusivamente dalle autorità competenti attraverso i controlli del caso.

A cura di Michele Solatia.