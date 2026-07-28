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Home // Attualità // Carburanti, taglio delle accise sul gasolio rinviato al 30 luglio

CARBURANTI GASOLIO Carburanti, taglio delle accise sul gasolio rinviato al 30 luglio

A renderlo noto è il Codacons, che evidenzia come la riduzione fiscale di 17 centesimi al litro non partirà immediatamente, ma dal 30 luglioA renderlo noto è il Codacons, che evidenzia come la riduzione fiscale di 17 centesimi al litro non partirà immediatamente, ma dal 30 luglio,

Caro carburanti

Carburanti, taglio delle accise sul gasolio rinviato al 30 luglio - Fonte Immagine: soldionline.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Luglio 2026
Attualità // Economia //

Slitta di alcuni giorni l’entrata in vigore del taglio delle accise sul gasolio. A renderlo noto è il Codacons, che evidenzia come la riduzione fiscale di 17 centesimi al litro non partirà immediatamente, ma dal 30 luglio, come stabilito dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Secondo l’associazione dei consumatori, la data differisce da quella inizialmente comunicata dal Governo. Il riferimento è al Decreto Legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti sui prezzi dei prodotti petroliferi legate alla nuova crisi dei mercati internazionali.

Il provvedimento stabilisce che l’aliquota di accisa sul gasolio utilizzato come carburante sarà rideterminata dal 30 luglio al 6 agosto 2026, fissandola a 532,90 euro per mille litri.

Per il Codacons, questo significa che lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio entrerà in vigore soltanto dal 30 luglio, e non dalla giornata odierna come era stato annunciato in precedenza da fonti governative.

Nel frattempo, arriva un primo segnale positivo sul fronte dei prezzi alla pompa. Dopo 24 giorni consecutivi di rincari, sulla rete nazionale si registra un lieve calo del costo medio del gasolio, che scende a circa 2,180 euro al litro.

Si tratta però di una riduzione molto contenuta: appena mezzo centesimo di euro al litro, che si traduce in un risparmio di circa 25 centesimi su un pieno, un beneficio giudicato dal Codacons sostanzialmente impercettibile per gli automobilisti.

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