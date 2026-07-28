Musica, cultura, sport, gastronomia e tradizioni saranno i protagonisti di Celenza Estate 2026, il ricco cartellone di iniziative promosso dall’Amministrazione comunale per animare il borgo dei Monti Dauni durante la stagione estiva. Un programma pensato per coinvolgere residenti, turisti e i tanti celenzani che, come ogni anno, fanno ritorno nel paese d’origine per trascorrere le vacanze.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Comune di Celenza Valfortore, Pro Loco, associazione Celenna APS, ASD Celenza Calcio, attività commerciali e volontari, con l’obiettivo di trasformare piazze, vicoli, il centro storico e il Convento di San Nicola in luoghi di incontro, spettacolo e condivisione.

«Celenza Estate non è soltanto un calendario di eventi», dichiara il sindaco Massimo Venditti. «È il paese che si ritrova, sono le porte che si riaprono, gli amici che tornano e le generazioni che si incontrano nelle nostre piazze. Abbiamo voluto costruire un programma capace di valorizzare la nostra storia, le energie del territorio e quella sincera ospitalità che da sempre caratterizza Celenza Valfortore».

Tra gli appuntamenti culturali di maggiore rilievo spicca la presentazione della raccolta poetica “Viaggiare” di Gabriele Patruno, organizzata in occasione del quarantesimo anniversario di sacerdozio di padre Nicola Di Iorio, missionario comboniano originario di Celenza Valfortore, scomparso nel 2024 ad Addis Abeba.

Spazio anche alla riflessione sul territorio con la presentazione del volume “Custodire la Terra” dell’avvocato Saverio Di Jorio, che dialogherà con Giuseppe Trincucci della Società di Storia Patria per la Puglia. L’incontro offrirà l’occasione per approfondire il valore della tutela del paesaggio e dell’identità delle aree interne.

Tra gli eventi più attesi torna Mingonga Live, in programma durante la Notte di San Lorenzo. Nella suggestiva località Mingonga, immersa nel paesaggio del Fortore, i partecipanti potranno vivere una serata all’insegna della musica dal vivo, delle birre artigianali e dell’osservazione delle stelle cadenti, in uno degli appuntamenti simbolo dell’estate dei Monti Dauni.

Grande spazio sarà riservato anche allo sport con la Festa dello Sport, organizzata dall’ASD Celenza Calcio in Piazza Malice. L’iniziativa coinvolgerà atleti, giovani e famiglie, promuovendo i valori della partecipazione, del rispetto e del gioco di squadra, prima del momento musicale affidato al DJ Manu Rutigliano.

Il programma comprenderà inoltre “Briganti in Festa”, storica rievocazione dedicata alle vicende del brigantaggio ottocentesco, affiancata dalla 31ª Sagra della Salsiccia. Il centro storico farà da cornice a cortei in costume, figuranti, spettacoli, percorsi enogastronomici, giochi tra contrade e momenti di intrattenimento. La manifestazione culminerà con il concerto di Trevize – Electro Worldmusic World Beat e un DJ set.

Non mancheranno concerti, serate danzanti, karaoke e appuntamenti dedicati ai sapori locali. Sul palco saliranno I Calanti di Michele Dedda, protagonisti di un omaggio a Pino Daniele, insieme a DJ Gianni Viola con la voce di Pascal, oltre ai DJ Enzo e Manu Rutigliano. In calendario anche eventi per bambini e la tradizionale Sagra della Pannocchia.

Uno dei momenti più significativi dell’intera rassegna sarà il conferimento della cittadinanza onoraria al professor Salvatore De Cosmo, riconoscimento che la comunità tributerà a una figura di grande prestigio e profondamente legata a Celenza Valfortore. La cerimonia si svolgerà nel Convento di San Nicola e sarà accompagnata da un concerto bandistico dell’associazione Celenna.

Con Celenza Estate 2026, il borgo si prepara così a vivere settimane di eventi che uniscono cultura, spettacolo, sport, gastronomia e tradizioni, offrendo un’occasione di incontro per residenti, visitatori e per tutti coloro che scelgono di ritornare nella propria terra, riscoprendo il fascino dei panorami affacciati sul lago di Occhito e l’autenticità di uno dei borghi più caratteristici dei Monti Dauni.